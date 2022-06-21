Üzerlerine çığ düştüğü iddia edilen İranlılardan üçüncüsünün de cesedine ulaşıldı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kışın sınırı geçerken üzerlerine çığ düştüğü iddia edilen İranlılardan üçüncüsünün de cesedi bulundu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kışın sınırı geçerken üzerlerine çığ düştüğü iddia edilen İranlılardan üçüncüsünün de cesedi bulundu. İlçeye bağlı Tekeli köyü Tanyolu mezrasında ceset gören köy sakinleri, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Söz konusu bölgeye giden jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede İran uyruklu kayıp kişiye ait olduğu belirlenen ceset, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne, oradan da Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Mezradaki bir vadide kışın sınırı geçerken çığ altında kaldıkları iddia edilen İran uyruklu 3 kişinin bulunması için havaların ısınmasıyla çalışma başlatılmıştı. Köylülerin de destek verdiği aramada 8 Mayıs'ta bir kişinin cesedine ulaşılmış, bölgede kar kalınlığının fazla olması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmalara ara verilmişti. Bölgeye 29 Mayıs'ta ot toplamaya giden vatandaşların bulduğu bir kişinin daha cesedi otopsinin ardından yakınlarına teslim edilmişti. AA / Sayim Harmancı - Güncel Şemdinli Devlet Hastanesi Devlet Hastanesi Hakkari İran Güncel Haberler

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