ÜZERİNE TELEVİZYON DÜŞEN 3 YAŞINDAKİ MERAL KURTARILAMADI - Haberler

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ÜZERİNE TELEVİZYON DÜŞEN 3 YAŞINDAKİ MERAL KURTARILAMADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KONYA'da, oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen Suriye uyruklu Meral El Hıdır (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KONYA'da, oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen Suriye uyruklu Meral El Hıdır (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan Ahmet El Hıdır'ın kızı Meral'in üzerine, evde oyun oynarken televizyon düştü. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, Meral'i ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Meral El Hıdır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÜZERİNE TELEVİZYON DÜŞEN 3 YAŞINDAKİ MERAL KURTARILAMADI

ÜZERİNE TELEVİZYON DÜŞEN 3 YAŞINDAKİ MERAL KURTARILAMADI

ÜZERİNE TELEVİZYON DÜŞEN 3 YAŞINDAKİ MERAL KURTARILAMADI

ÜZERİNE TELEVİZYON DÜŞEN 3 YAŞINDAKİ MERAL KURTARILAMADI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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