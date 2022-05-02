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Üzerine televizyon devrilen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

AA - Veysel Altun - Güncel
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Üzerine televizyon devrilen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Samsun'un Asarcık ilçesinde üzerine tüplü televizyon devrilen çocuk hayatını kaybetti.

ASARCIK, SAMSUN (AA) - Samsun'un Asarcık ilçesinde üzerine tüplü televizyon devrilen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akyazı Mahallesi Maraş Sokak'ta evinde oyun oynayan Kumsal Koncaer'in (2) üzerine tüplü televizyon devrildi.

Ailesi tarafından Asarcık Devlet Hastanesine götürülen Koncaer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Koncaer'in cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi.

AA / Veysel Altun - Güncel

Kahramanmaraş, Asarcık, Akyazı, Samsun, Güncel, Haberler

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