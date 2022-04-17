Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü - Haberler

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Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü

AA - Cihan Okur - Güncel
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Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü

Amasya'nın Göynücek ilçesinde, taş yüklü kamyonun hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

GÖYNÜCEK, AMASYA (AA) - Amasya'nın Göynücek ilçesinde, taş yüklü kamyonun hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çulpara köyü mevkisinde, H.K. (59) yönetimindeki 05 RC 613 plakalı kamyon ile Cemal Dokuyan'ın kullandığı 19 NE 286 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Taş yüklü kamyon, üzerine devrildiği araçla birlikte şarampole sürüklendi.

Kazada, kamyon kasasında bulunan taşlar da hafif ticari aracın içine doldu.

Hafit ticari aracın sürücüsü Dokuyan, olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Kibar Dokuyan ile kamyon şoförü yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü

Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü

Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü

Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü

Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü

AA / Cihan Okur - Güncel

Göynücek, Tragger, Amasya, Ölü, Güncel, Haberler

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