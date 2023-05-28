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Üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla oy kullanmaya geldi

Güncel Haberler

Sarıyer'de bir kadın, üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla birlikte sandık başına gelerek oy kullandı. Oy kullanılan sınıfta kuzuyu gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi.

Üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla oy kullanmaya geldi

Sarıyer'de bir kadın, kuzuyla birlikte sandık başına gelerek oy kullandı, şaşkınlığını gizleyemeyenler ise cep telefonuna sarıldı

İSTANBUL - Sarıyer'de bir kadın, üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla birlikte sandık başına gelerek oy kullandı. Oy kullanılan sınıfta kuzuyu gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi.

Seçmenler sabah 08.00'dan itibaren sandık başına giderken, okullardan ilginç görüntüler geliyor. Bir kadın yanına kuzusunu da alarak oy kullanmak için Sarıyer Ayazağa İlkokulu'na geldi. Kadın okula kuzuyla birlikte girerken, diğer vatandaşlar ise şaşkına döndü. Kadın kuzuyla birlikte sınıfa girerek oyunu kullanırken, diğer vatandaşlar ise gülümseten görüntüleri kayda aldı. Oyunu kullanan kadın daha sonra sınıftan ayrılırken, bazı vatandaşlar ise üzerine giydirilen kazayla merdivenden inen kuzuyu sevmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz - Güncel

Sarıyer Güncel Haberler

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