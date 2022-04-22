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Üzerine kaya parçaları düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Üzerine kaya parçaları düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yamaçtan üzerine kaya parçaları düşen 80 yaşındaki kadın öldü.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yamaçtan üzerine kaya parçaları düşen 80 yaşındaki kadın öldü.

Komşusuna sebze fidesi götüren Fatma Kermen'in üzerine, İlküvez Mahallesi'nin Mollalı mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları düştü.

Tarım aracıyla bölgeden geçmek isteyen bir sürücü, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kermen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kermen'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

İlküvez, Çaybaşı, Ordu, Ölü, Güncel, Haberler

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