Üzerine kaya düşen otomobilde ölen öğretmenler son yolculuğuna uğurlanıyor

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, okuldan eve dönerken, içinde oldukları otomobilin üzerine kaya düşmesi sonucu ölen 4 öğretmenden Rahime Topak'ın (37) cenazesi, memleketi Kozan'da toprağa verildi. Rahime Topak'ın eşi Mehmet ile oğlu Abdullah Topak (9) cenazede birbirlerine sarılıp ağladı. Diğer 3 öğretmen de öğle vakti, Adana'da son yolculuklarına uğurlanacak.

Saimbeyli-Feke kara yolunda, dün saat 14.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya, bu sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde bulunduğu 01 AJN 537 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada, sürücü Dilek Altıparmak (32) ile Pınar Kılıç (29), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak yaşamını yitirdi. Öğretmenlerin, ders bitiminin ardından oturdukları Feke ilçesine gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

Diğer öğretmenlerden Pınar Kılıç, Adana'nın Sarıçam ilçesinde, Dilek Altıparmak ve Ümmühan Dilbilir ise Kozan ilçesinde öğle namazının ardından toprağa verilecek.