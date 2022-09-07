ÜZERİNE KAYA DÜŞEN İŞÇİYİ, AFAD EKİBİ KURTARDI Güncel Haberler DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, restorasyon çalışmaları sırasında üzerine kaya düşen işçi, AFAD ekibi tarafından kurtarıldı. DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, restorasyon çalışmaları sırasında üzerine kaya düşen işçi, AFAD ekibi tarafından kurtarıldı. Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesi'nde, restorasyon çalışmasının sürdüğü alanda meydana geldi. İşçinin üzerine, 2 katlı iskeleden kaya düştü. Kayanın altında sıkışan ismi öğrenilmeyen işçi, kurtarılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen AFAD ekibi, işçiyi sıkıştığı yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Fatih AFAD Sur Güncel Haberler

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