Üzerine 1 ton yük düşen şoför yaralandı

Tekirdağ'da kamyon kapağını açarken yüzüne çarpan ve üzerine 1 ton yük düşen şoför yaralandı. Olay, Ergene ilçesi Marmaracık Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bulunan Çorlu Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Şoför A.G., kamyonun kasa kapağını açtığı sırada bir anda yüzüne çarptı. Yaklaşık 1 tonluk alüminyum yükü de üzerine düştü. Geçirdiği kaza sonrası başından yaralanan kamyon şoförü A.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.