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Üzerine 1 ton yük düşen şoför yaralandı

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Tekirdağ'da kamyon kapağını açarken yüzüne çarpan ve üzerine 1 ton yük düşen şoför yaralandı. Olay, Ergene ilçesi Marmaracık Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bulunan Çorlu Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Şoför A.G., kamyonun kasa kapağını açtığı sırada bir anda yüzüne çarptı. Yaklaşık 1 tonluk alüminyum yükü de üzerine düştü. Geçirdiği kaza sonrası başından yaralanan kamyon şoförü A.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üzerine 1 ton yük düşen şoför yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kamyon kapağını açarken yüzüne çarpan ve üzerine 1 ton yük düşen şoför yaralandı.

Olay, Ergene ilçesi Marmaracık Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bulunan Çorlu Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Şoför A.G., kamyonun kasa kapağını açtığı sırada bir anda yüzüne çarptı. Yaklaşık 1 tonluk alüminyum yükü de üzerine düştü.

Geçirdiği kaza sonrası başından yaralanan kamyon şoförü A.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Marmaracık Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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