Üzerindeki Bıçakla Eşini Yaraladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde H.A., tartıştığı eşi U.A.'yı bıçakla yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Çorlu'nun Esentepe Mahallesi Sancak 1'inci Sokak'taki sitede yaşayan 2 çocuk sahibi H.A. ile U.A. çifti arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Site önündeki tartışmada H.A., üzerindeki bıçakla eşi U.A.'yı bıçakladı. U.A., karın bölgesi ve koluna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı U.A., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, H.A.'yı gözaltına alıp, olayla ilgili inceleme başlattı. H.A.'nın eşini bıçakladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
