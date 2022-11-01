Üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli, tutuklandı
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KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 42 gram metamfetaminle yakalanan T.B. (25) tutuklandı.
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 42 gram metamfetaminle yakalanan T.B. (25) tutuklandı.
Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, T.B. isimli şüphelinin Bursa'dan Tavşanlı'ya uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin içerisinde olduğu otobüsü durduran ekipler, T.B.'yi gözaltına aldı. T.B.'nin üzerinde yapılan aramada, 42 gram metamfetamin ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan TT.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel