Uzayda yaklaşık bir yıl kalan ABD'li astronot, Rus uzay aracıyla dünyaya döndü - Haberler

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Uzayda yaklaşık bir yıl kalan ABD'li astronot, Rus uzay aracıyla dünyaya döndü

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
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Uzayda yaklaşık bir yıl kalan ABD'li astronot, Rus uzay aracıyla dünyaya döndü

NUR Uluslararası Uzay İstasyonunda (UUİ) 356 gün kalan ABD'li astronot Mark Vande Hei, Rus kozmonotlar Anton Şkaplerov ve Petr Dubrov ile Soyuz MS-19 aracıyla Kazakistan'a indi.

NUR Uluslararası Uzay İstasyonunda (UUİ) 356 gün kalan ABD'li astronot Mark Vande Hei, Rus kozmonotlar Anton Şkaplerov ve Petr Dubrov ile Soyuz MS-19 aracıyla Kazakistan'a indi.

Rus Federal Uzay Ajansı Roscosmos'dan yapılan açıklamaya göre, 2 Rus kozmonot Anton Şkaplerov ile Petr Dubrov'u ve NASA astronotu Mark Vande Hei'yi taşıyan Soyuz MS-19 uzay aracı TSİ ile 10.21'de UUİ'den ayrıldı.

Uzay aracı, yaklaşık 5 saat sonra Kazakistan'ın Jezkazgan kentinden 147 kilometre uzaklıktaki bozkıra başarıyla iniş yaptı.

Alkışlarla karşılanan uzay ekibi, daha sonra sağlık uzmanları tarafından kontrol edildi.

ABD'li astronot Mark Vande Hei ile Rus kozmonot Petr Dubrov, UUİ'de 356 gün kaldıktan sonra dünyaya döndü.

UUİ'de halihazırda 3 Rus, 3 ABD'li ve 1 Alman astronot çalışmaya devam ediyor.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

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