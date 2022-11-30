Uzay İstasyonundaki Çinli Astronotlar, Yeni Gelenlerle Buluşmak İçin Can Atıyor

BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'nda görev yapan üç Çinli astronot, Salı akşamı uzaya fırlatılan Shenzhou-15 uzay aracının mürettebatıyla buluşmak için sabırsızlandıklarını ifade ettikleri kısa bir video yayınladı.

BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'nda görev yapan üç Çinli astronot, Salı akşamı uzaya fırlatılan Shenzhou-15 uzay aracının mürettebatıyla buluşmak için sabırsızlandıklarını ifade ettikleri kısa bir video yayınladı.

Shenzhou-15 uzay aracının fırlatılışı öncesinde Çin Astronot Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından yayınlanan videoda, benzer özel yapım gök mavisi renkteki tulumlar giyen Shenzhou-14 görevi astronotlarının, gelecek olan Shenzhou-15 uzay aracının mürettebatına sıcak karşılama mesajları yer alıyor.

Keyfi yerinde gözüken Komutan Chen Dong, "Çocuklar sizi çok özledim" derken, işaret parmağı ile tişörtünün üzerindeki T şeklindeki uzay istasyonunun karikatürü ile Çince "Eski dostlar geliyor" yazan karakterleri gösteriyor.

Kadın astronot Liu Yang ise videoda tulumunun üzerindeki yazıyı okuyor: "Cennet Sarayı sizi bekliyor." Cennet Sarayı, Tiangong'un gerçek anlamı.

Astronot Cai Xuzhe de videoda, "Kardeşlerim, gelin önce sarılalım" diyor.

Mürettebatlı Shenzhou-15 uzay aracı, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Salı akşamı fırlatıldı.