Uzay İstasyonu'na İlk Özel Uçuş Mürettebatı Yeniden Dünya'da

Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılan ilk özel uçuşun mürettebatı, uzayda iki haftadan fazla bir süre kaldıktan sonra Dünya'ya döndü.

SpaceX'in uzay kapsülü, Florida, Jacksonville açıklarında Atlas Okyanusu'nda suya iniş yaptı.

DailyMotion.com / Güncel