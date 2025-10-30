Haberler

Uzaktan Muayene Hizmeti 44 Bin 719 Kişiye Ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanlığı tarafından evden çıkamayan ve engelli vatandaşlar için sunulan uzaktan muayene hizmetinden geçen yıl 44 bin 719 kişi yararlandı. Uygulama ile sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırılıyor.

Sağlık Bakanlığınca evden çıkamayan, yatağa bağımlı ve engelli vatandaşlar için hayata geçirilen uzaktan muayene hizmetinden bir yılda 44 bin 719 kişi yararlandı.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Şubat 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanan "Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik" ile başlatılan uygulamayla, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmasına devam edildiğini söyledi.

Geçen yıl yayımlanan genelge kapsamında ise uzaktan sağlık hizmetlerinin takibinin ve koordinasyonunun sağlanarak bu hizmetlerin şekillendirildiğini ifade eden Usta, bu sayede sağlık hizmeti veren merkez sayılarında da artış olduğunu belirtti.

Usta, "74 ilde toplam 912 kamu sağlık tesisimizi uzaktan hizmet verir hale dönüştürdük. Şu anki hedeflenen sağlık tesisi sayımızın yüzde 91'ine ulaştık. Özellikle ikinci ve üçüncü basamak 535 kamu hastanesinde bir yıllık dönem kapsamında 44 bin 719 kişiye ulaştık ve bu hizmetlerimizi devam ettirmekteyiz." dedi.

Eylül ayı verilerine de değinen Usta, 7 bin 638 aktif uzaktan değerlendirme randevusunun oluşturulduğunu, bunlardan 5 bin 276'sının da gerçekleştirildiğini belirtti.

En çok talep gören branşlar

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Usta, uzaktan hasta değerlendirmelerinin en çok "Aile Hekimliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Nöroloji, Geriatri, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, Evde Sağlık Birimi, Çocuk Endokrinolojisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum" branşlarında yapıldığı bilgisini verdi.

Vatandaşın evden çıkamadığı veya hastaneye gitmesine gerek olmayacak durumların göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Usta, "Bu durumlarda uzaktan sağlık hizmetini tercih etmelerini arzu ediyoruz. Gerçekten de mağdur olan kişilerin erişebilmelerini sağlayabilme adına oldukça üst seviyede bir hizmet. Etkin bir şekilde de tedavi planlaması yapılabilmekte. Gerekli durumlarda ise hastaneye yönlendirilmekte." dedi.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silivri'de tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazadan geriye bu görüntü kaldı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Silivri'de tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazadan geriye bu görüntü kaldı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı

Tartışmaların odağındaki hastane sessiz sedasız satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.