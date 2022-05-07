Uzaklaştırması olan koca, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı

FATİH, İSTANBUL (DHA) - ANTALYA'da, hakkında uzaklaştırma kararı olan Mehmet Fatih E. (38), boşanma aşamasındaki eşi Gülşen S.E.'yi (29) kalçasından bıçakladı. Şüpheli koca kaçarken, Gülşen S.E. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2304 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Mehmet Fatih E., boşanma aşamasındaki eşi Gülşen S.E.'nin evine geldi. Bir süre sonra Mehmet Fatih E. ile Gülşen S.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Fatih E., yanında bulunan bıçakla eşini sol kalça baldırından yaraladıktan sonra kaçtı. Gülşen S.E., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sol baldırından bıçaklanan Gülşen S.E.'yi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise Mehmet Fatih E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Fatih E.'nin aranmasının bulunduğu da öğrenildi.