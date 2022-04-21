Uzaklaştırma kararında kendi adresi verilince çocuklarıyla oturduğu evinden çıkarıldı

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da yaşayan Merve K., bir süre birlikte yaşayıp ayrıldığı sevgilisi Serkan B. hakkında yaralama, tehdit ve hakaret iddiasıyla şikayetçi oldu. Aynı zamanda uzaklaştırma talebinde bulunan Merve K., başvuruda kendi adresi yerine Serkan B.'nin çocuklarıyla yaşadığı adresi verdi. Aynı gece polis uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Serkan B.'yi evinden uzaklaştırdı. İtiraz sonrası karar iptal edilirken Serkan B., Merve K., hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, 14 Şubat günü Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Merve K., ilişki yaşadığı Serkan B.'nin çocuklarıyla birlikte oturduğu evde kalmaya başladı. Ancak iki sevgili bir süre sonra anlaşmazlık yaşayınca Serkan B., Merve K.'den evden ayrılmasını istedi. Evden ayrılan Merve K., polis merkezine giderek yaralama, tehdit ve hakaret suçlamasıyla Serkan B. hakkında şikayette bulundu. Polis merkezine ifade veren Serkan B. ise suçlamaları reddedip Merve K.'den iftira attığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Bu tür olaylarda benzer şeyler yaşandığını söyleyen Avukat İlkkahraman, "Burada kişi adresi gösterdiğinde hemen adrese uzaklaştırma verilmesi gerekir mi, gerekmez mi? Bununla ilgili hukukçuların tartışması sürüyor. Bunun araştırmasını yapacak kolluk ve bu kararı verecek mahkemeler olduğu kanaatindeyiz. Detaylı araştırma yapılmadan verilen bu kararlar mağduriyete neden olmaktadır" dedi.