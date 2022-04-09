UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIĞI EŞİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

BURDUR (DHA) - BURDUR'da bir çocuk annesi Nurcan Seçer (35) yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Serhan Seçer (34) tarafından birlikte işlettikleri restoranda av tüfeği ile öldürüldü.

Burdur merkez Atatürk Caddesi'ndeki restorana dün saat 21.00 sıralarında gelen Serhan Seçer, eşi Nurhan Seçer'e tüfekle ateş etti. Çiftin birlikte işlettiği ve uzaklaştırma kararı nedeniyle eşinin giremediği restoranda çenesine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Nurcan Seçer, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Genç kadın, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Serhan Seçer eşini vurduktan sonra elinde tüfekle yaklaşık 300 metre uzaklıktaki Gazi Caddesi'nde kayınbiraderi Ö.K.'ya ait işyerine gitti. Kayınbiraderine ateş etmek isteyen Serhan Seçer'in tüfeği tutukluk yaptı. Aynı caddede işletmesi bulunan babası Şeref Seçer, oğlunu görüp tüfeği elinden aldı. Kaçan Serhan Seçer bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Serhan ile Nurcan Seçer çiftinin bir süredir ayrı yaşadıkları ve Nurcan Seçer'in uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.