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Uyuz Gölü Kurudu

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Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan ve göçmen kuşların uğrak yeri olan Uyuz Gölü, kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Binlerce kuş da gölü terk etti.

Konya'nın Kulu ilçesinin 30 kilometre kuzeyinde ve Ankara sınırında yer alan, göçmen kuşların uğrak yeri olan Uyuz Göl'ü kurudu.

Kömüşini Göl'ü olarak da anılan ve yeraltı suları ile beslenen tatlı su göl, derinliği 1 buçuk metre ve 15 kilometrekare alana sahipti.

Konya kapalı havzası ve alt havzası olan Tuz Gölü havzası içinde yer alan göl, 1992'de sit alanı ilan edildi.

Göl kıyılarının sazlıklarla kaplı olması nedeniyle, başta dikkuyruk olmak üzere birçok göçmen kuş tarafından üreme alanı olarak kullanılan göl, bu nedenle alan koruma statüsü kazandı.

Beslendiği su kaynakların mevsimsel kuraklık nedeniyle kesilmesi nedeniyle göl tamamen kurudu.

Binlerce kuşa ev sahipliği yapması gereken gölü, çoğu su kuşları da terk etti.

Kaynak: AA / Güncel

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