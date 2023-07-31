Sakarya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında onlarca kilogram uyuşturucu ele geçirildi ve 178 şüpheli yakalandı. Operasyon anları polis kamerasına yansırken, narkotik köpeğinin bir otomobilin kadranının arkasına saklanan uyuşturucu maddesini tespit ettiği anlar dikkat çekti.

Uyuşturucuyu otomobilin kadranının arkasına saklamış... Operasyon anı kamerada

Sakarya'da onlarca kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 178 şüpheli yakalandı

SAKARYA - Sakarya'da polis ekiplerince Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında onlarca kilogram uyuşturucu ele geçirilirken 178 şüpheli yakalandı. Operasyon anları polis kamerasına yansırken, narkotik köpeğinin bir otomobilin kadranın arkasına saklanan uyuşturucu maddesini tespit ettiği anlar dikkatlerden kaçmadı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 6-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında 178 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise; 4 kilo 460 gram sentetik cannabinoid, 1 kilo 104 gram metamfetamin, 204 gram eroin, 100 gram kokain, 91 gram esrar, 74 gram skunk maddesi ile 853 adet uyuşturucu hap, 135 kök hint kenevir bitkisi, 6 adet hassas terazi, 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalar ait 59 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 31 bin 840 TL, 240 Dolar, 20 Euro ve 10 Kuveyt Dinarı ele geçirildi.