Üye Girişi
Haberler

Uyuşturucuyu gizlemek için uzaktan kumandalı duvar yapmışlar

Güncel Haberler

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uzaktan kumanda ile kontrol edilen duvar içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu gizlemek için uzaktan kumandalı duvar yapmışlar

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; uzaktan kumanda ile kontrol edilen duvar içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler; uzaktan kumanda ile kontrol edilen duvarın içerisine gizlenmiş halde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title