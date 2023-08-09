Uyuşturucuyu gizlemek için uzaktan kumandalı duvar yapmışlar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uzaktan kumanda ile kontrol edilen duvar içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.