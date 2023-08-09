Uyuşturucuyu gizlemek için uzaktan kumandalı duvar yapmışlar
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uzaktan kumanda ile kontrol edilen duvar içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Uyuşturucuyu gizlemek için uzaktan kumandalı duvar yapmışlar
KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; uzaktan kumanda ile kontrol edilen duvar içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler; uzaktan kumanda ile kontrol edilen duvarın içerisine gizlenmiş halde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Şüpheliler gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.