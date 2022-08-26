Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucuyu ekmeğin içine gizlemiş

Güncel Haberler

Uyuşturucuyu ekmeğin içine gizlemiş

ADANA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 'torbacı' olarak tabir edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 'torbacı' olarak tabir edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden U.B.'nin (33) evindeki aramada, ekmeğin içine gizlenmiş 2,41 gram esrar, 10,10 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Seyhan Yeşilyurt ve Şehit Duran mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, U.B., Ö.A. (29), Y.Y. (27) ve H.K.'yi (23) gözaltına aldı. Şüphelilerden U.B.'nin evindeki aramada ekmeğin içine gizlenmiş 2,41 gram esrar, 10,10 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap, Ö.A.'nin evinde 71,83 gram bonzai, 1 kök Hint keneviri ile hassas terazi ele geçirildi. H.K.'nin evinde de bazanın içine gizlenmiş 9 bin 838 uyuşturucu etkisi yapan hap ile 1,55 gram kokain ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden U.B., Ö.A. ile H.K. tutuklanırken, Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title