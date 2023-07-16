Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çamaşır makinesine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

Uyuşturucuyu çamaşır makinesine saklamışlar

Kayseri'de zehir tacirlerine operasyon: 16 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından son 3 günde yapılan çalışmada 1 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 16 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çamaşır makinesine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından son 3 günde yapılan çalışmalarda 1 kilo 200 gram uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 2 adet av tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Ayrıca operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 16 şahıs gözaltına alındı.