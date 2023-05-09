UYUŞTURUCUYU BEBEK BEŞİĞİNE GİZLEMİŞLER

ÇORUM'da polis ekipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Polis, bebek beşiğine saklanmış uyuşturucu ele geçirdi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretininin önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde merkez ve Sungurlu ilçesinde 22 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 30 ekip ve 154 personelin katıldığı operasyonda önceden belirlenen adreslerde narkotik köpeği Zeus'un da katıldığı operasyonlarda detaylı arama yapıldı. Bebek beşiğine gizlenmiş uyuşturucu elde edildi.

Adreslerde 22 gram sentetik kannabinoid, 63 tablet sentetik ecza, 11 gram esrar, 1,5 gram kenevir tohumu, 0,65 gram metamfetamin, 2 adet tabanca, 61 adet fişek 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı elde edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.(DHA)