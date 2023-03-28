UYUŞTURUCUYU AYAKKABISINA GİZLEMİŞ
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KÜTAHYA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin sürücüsü N.D.?nin ayakkabısına 15,45 gram skunk gizlediği tespit edildi.
KÜTAHYA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin sürücüsü N.D.?nin ayakkabısına 15,45 gram skunk gizlediği tespit edildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine N.D.?nin kullandığı otomobili durdu. Araçta yapılan aramada suç unsuruna rastlanmazken, şüpheli N.D. üzerinde yapılan detaylı aramada ayakkabı tabanına satışa hazırlanmış 14 küçük pakette toplam 15,45 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan N.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma sürüyor.