Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun'da şüphe üzerine yapılan aramada uyuşturucu ele geçen bir kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da şüphe üzerine üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçen bir kişi "uyuşturucu madde ticareti " suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi'ne bağlı ekipler, şüphe üzerine üzerinde atama yaptıkları H.C.A. isimli şahıstan 51 gram metamfetamin maddesi ele geçirdiler. Gözaltına alınan H.C.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sorgulanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen H.C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.