Uyuşturucuyla Yakalanan Firari Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan hakkında 12 yıl 7 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 12 yıl 7 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi (39) Atakum'daki ikametinde yakaladı.

Adreste yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.