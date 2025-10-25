Uyuşturucuyla Mücadelede Narkotik Köpeği Hera'ya Yoğun İlgi

ERZURUM Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen uyuşturucuyla mücadele konferansında saklanan uyuşturucuyu kısa sürede bulan narkotik köpeği Hera, öğrencilerin yoğun ilgisini gördü. Eğiticisiyle birlikte sahnede yaptığı gösteri sonrası öğrenciler, Hera ile fotoğraf çekilmek için sıraya girdi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi'nde öğrencilere yönelik 'Narkogençlik' eğitimi düzenlendi. Nene Hatun Kültür Merkezi'ndeki eğitimde konuşan Emniyet Müdürü Onur Karaburun, öğrencilerden uyuşturucuyla mücadelede destek istedi. Erzurum'da narkotik konusunda önemle bir sıkıntı olmadığını ancak uyuşturucuya sıfır toleransla hareket ettikleri için desteğin önemli olduğunu söyleyen Karabarun, "Bu tek başına bir grubun yapabileceği bir mücadele değil. Sadece polisin, kolluk güçlerinin, Sağlık Bakanlığı'nın, STK'ların, ailelerin yapabileceği bir mücadele değil, hep birlikte omuz omuza verirsek sonuç alabiliriz. Yoksa gerçekten sadece karanlığa taş atarız. Allah'a şükür, Erzurum'da narkotik konularla ilgili çok büyük sıkıntımız yok. Hep söylüyorum; narkotikle ilgili rakamda bile bir fazla. Hedefimiz sıfır ama bunu ancak sizlerle yapabiliriz. Toplumun okumuş gençleri, bilinçli gençleriyle yapabiliriz. Bir taneye bile tahammülümüz yok. Ülkemizdeki benzer nüfus yapısına sahip ülkelerine baktığımızda kötü yerde değiliz. Mücadelemiz gayet iyi gidiyor ama sıfıra kadar kararlıyız" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadelede kullandığı UYUMA aplikasyonuna ilişkin de bilgi veren Karaburun, öğrencilerden bunu cep telefonlarına indirmelerini istedi. Karaburun, "Sizden istirham ediyorum; çevrenizdeki kötü gördüğünüz, yanlış gördüğünüz her şey konusunda bize destek olun, bize yardımcı olun. Biz gereğini yapma konusunda azimliyiz. Sizin sadece desteğinizi istiyoruz. UYUMA diye bir aplikasyonumuz var. Bundan haberdar olan var mı? Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele aplikasyonları içerisinde cep telefonlarına indirdiğiniz çok küçük bir aplikasyon. Buraya gönderdiğiniz bilgiler konusunda sizin hiçbir yerde isminiz geçmiyor. Sizinle temasa geçilmiyor. Geçen seneye göre ihbar oranımız düştü. Yani destek anlamında istediğimiz oranda değiliz. Daha çok destek istiyoruz. O yüzden hem UYUMA'yı indirip hem de çevrenizdeki on kişinin telefonuna yüklemesini istiyoruz" diye konuştu.

SAKLANAN MADDEYİ KISA SÜREDE BULDU

'Narkogençlik' eğitiminde gerçekleştirilen sunumların ardından narkotik köpeği Hera, eğiticisi Murat Özay ile bir gösteri yaptı. Murat Özay'ın Hera'yı salon dışına çıkarmasından sonra öğrencilerden biri, uyuşturucu maddeyi gizledi. Daha sonra salona alınan Hera, uyuşturucuyu kısa sürede buldu. Salondakilerin alkışladığı Hera'nın ödülü eğiticisi tarafından verilen top oldu. Sahnede topla oynayan Hera'ya öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Program sonrası Hera'nın etrafını saran öğrenciler önce sevdi sonra fotoğraf çekilme yarışına girdi. Öğrencilerin ilgisini karşılıksız bırakmayan Hera eğiticisi Murat Özay'ın komutlarıyla onlarla oynadı.

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,