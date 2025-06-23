Uyuşturucuyla Mücadelede Disiplinler Arası Yaklaşımlar Paneli Düzenlendi

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Yeşilay Çorum Şubesi tarafından düzenlenen panelde, madde bağımlılığına karşı disiplinler arası bir yaklaşım sergilenmesi gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, bağımlılıkla mücadelenin etkili olabilmesi için çok boyutlu bir iş birliğinin önemini dile getirdi.

Yeşilay Çorum Şubesince "Uyuşturucuyla Mücadelede Disiplinler Arası Yaklaşımlar" konulu panel düzenlendi.

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesinin desteğiyle Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, madde bağımlılığının yalnızca bireyi değil ailesinin, çevresinin ve toplumun tamamının sağlığını tehdit eden bir sorun olduğunu söyledi.

Bu tehlikeye karşı etkili mücadele için tek bir alana değil sağlıktan eğitime, hukuk sisteminden sosyal hizmetlere, güvenlikten psikolojiye kadar geniş yelpazede işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Cengil, "Bu nedenle disiplinlerarası yaklaşım hayati önem taşımaktadır. Bugün burada farklı branşlardan isimler aynı masada buluşuyor. Bu buluşma sadece bilgi paylaşımı değil ortak akıl, kolektif sorumluluk bilincinin de ifadesidir." dedi.

Yeşilay olarak 105 yıldır bağımlılıkların her türüyle mücadelede önleyici, koruyucu, rehabilite edici adımlar attıklarının altını çizen Cengil, "Özellikle gençlerimizi bu tehlikelerden uzak tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz ancak biliyoruz ki bu mücadele tek bir kurumla değil güçlü bir iş birliği ağıyla başarılı olabilir." diye konuştu.

Ardından Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selen Özakar Akça'nın oturum başkanlığını yaptığı panele geçildi.

Panelde Yeşilay Danışmanlık Merkezi Bölge Koordinatörü Aliyenur Kantar "Metamfetamin bağımlılığı ve müdahale", Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulundan Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Çalmaz "Uyuşturucuyla mücadelede sessiz güç: halk sağlığı hemşireliğinin rolü" ve Klinik Psikolog Seda Karaca "Bağımlılıkla mücadelede bağımlılıkların rolü" konularında sunum yaptı.

Panele, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, İl Sağlık Müdürü Mustafa Demirkıran ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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