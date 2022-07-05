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Uyuşturucuyla kaçarken, kaza yapınca yakalandılar

Demirören Haber Ajansı - Anıl Atar - Güncel
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Uyuşturucuyla kaçarken, kaza yapınca yakalandılar

ADANA'da, takip eden narkotik polisini fark edince otomobille kaçan N.Ş. ile kardeşi S.Ş., ara sokakta park halindeki araca çarptı.

ADANA'da, takip eden narkotik polisini fark edince otomobille kaçan N.Ş. ile kardeşi S.Ş., ara sokakta park halindeki araca çarptı. Uyuşturucu taşıdıkları araçtan inerek kaçan N.Ş., yakalanacağını anlayınca belindeki tabancayı evin bahçesine attı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde otomobili şüphe üzerine takibe aldı. Polisin peşinde olduğunu fark eden sürücü N.Ş., otomobille kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometre süren takip sırasında N.Ş., Akkapı Mahallesi'nde park halindeki araca çarptı. Otomobilden inen N.Ş. ile kardeşi S.Ş., kaçmaya başladı. Polisin de peşinden gittiği N.Ş., belindeki ruhsatsız tabancayı evin bahçesine attı. Ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Bu anlar ise bölgedeki güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Otomobilde arama yapan ekipler; 221,76 gram metamfetamin, 1,87 gram eroin ile N.Ş.'nin attığı ruhsatsız tabancayı ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Narkotik Güncel Haberler

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