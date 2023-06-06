Uyuşturucudan yakalanan kadının eski kocası da uyuşturucudan yakalandı

Evinin bahçesine kenevir eken şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretinden yakalanan kadının eski kocası da uyuşturucu üretiminden yakalandı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ilçeye bağlı Mevlana Mahallesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir evin bahçesine ekilmiş vaziyette 32 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak M.Y. gözaltına alındı.

Uyuşturucudan yakalanan kadının eski kocası olduğu ortaya çıktı

Öte yandan, gözaltına alınan M.Y.'nin, geçtiğimiz 3 Haziran tarihinde uyuşturucu madde ticaretini yapma suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası hükümlüsü olduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan Özlem Y.'nin eski kocası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.