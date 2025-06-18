Uyuşturucudan Kurtulan Genç, YEDAM ile Yeni Bir Hayata Başladı

Gaziantep'te ailevi problemler nedeniyle genç yaşlarda uyuşturucu kullanımına başlayan F.Ş. (26), Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) sayesinde hayatına yeni bir sayfa açtı.

F.Ş, aile içerisinde yaşadığı problemler nedeniyle 18 yaşında kuzenleriyle uyuşturucu kullanmaya başladı. Yaklaşık 2 yıl boyunca uyuşturucuyu kullanan F.Ş, 20 yaşında askere gidince uyuşturucu kullanımını bıraktı.

Askerden geldikten sonra arkadaş ortamından etkilenen F.Ş, 22 yaşında yeniden uyuşturucuya başladı.

F.Ş, 24 yaşında polise yakalandıktan sonra Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'ne (AMATEM) giderek grup çalışmalarına katıldı ve Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde tanıştığı kişi sayesinde YEDAM'a gelmeye karar verdi.

Yaklaşık 1 yıldır devamlı bir şekilde YEDAM'a giden F.Ş, aldığı desteklerle bağımlılıktan kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

F.Ş, AA muhabirine, AMATEM'in ardından ücretsiz psikolojik tedavi alarak süreci devam ettirmek için YEDAM'ın onun için iyi bir avantaj olduğunu söyledi.

AMATEM'e gittikten bir yıl sonra YEDAM'da psikoterapi seanslarına başladığını dile getiren F.Ş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile ilişkilerim kötüydü. Çok üstüme geliyorlardı. Onların yanında değersizdim ve beni önemsemiyorlardı. Onların arasında hiçtim. Farklı hissetmek istediğim için kendimi maddeye vurdum. Bana neşe ve huzur veriyordu. Tedavi süresince ailemin bana herhangi bir desteği yoktu. Ben kendi isteğim ve irademle bıraktım. Maddeyi bırakmam da YEDAM'ın katkısı çok büyük."

"İnsanların dış görünüşe aldırmalarına gerek yok"

F.Ş, uyuşturucuya başladıktan sonra problemlerden kurtulacağını düşünürken daha çok olumsuzluk yaşadığını dile getirdi.

Uyuşturucu kullandığı dönemlerde kendi öz bakımına dikkat etmediğini anlatan F.Ş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maddeyi bıraktıktan sonra arkadaş çevrem de değişti. Buraya gidip gelmekten çok mutluluk duyuyorum. Burası bana çok yardımcı oldu. Buraya gelmeden önce neyin ne olduğunu bilmiyordum. Maddeyi bıraktıktan sonra her şeyin ne olup olmadığını anladım. Önceden paramın hepsini uyuşturucuya veriyordum ama şimdi kendime kıyafet alıyorum, istediğim yiyeceği yiyorum yani kısacası kendime harcıyorum."

Bağımlılara destek olmak istiyor

YEDAM'la yeni bir hayat kurmaya başladığını ifade eden F.Ş, şunları kaydetti:

"Buraya gelmelerini çok isterim, burası çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim, her yönden destek verip yardım ediyorlar. Bağımlı insanların bağımlılıktan kurtulması için destek veririm. Hatta buraya gelmelerinden çok memnun olurum ve ben de yardımcı olurum. Buraya gidip gelmekten çekinmesinler, kimin ne dediği umurlarında olmasın. İnsanların dış görünüşü kendinedir ama önemli olan tedavi olması, kendini geliştirmesi, hayatını düzene sokması. İnsanların dış görünüşe aldırmalarına gerek yok."