Uyuşturucudan Kurtulan C.K, YEDAM ile Hayatına Yeniden Başladı

Kilis'te yaşayan 37 yaşındaki C.K, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden (YEDAM) aldığı destekle 10 yıldır kullandığı uyuşturucudan kurtularak hayatına yeni bir sayfa açtı.

Arkadaş ortamında 10 yıl önce uyuşturucu kullanmaya başlayan evli ve 4 çocuk babası C.K, bağımlılığı nedeniyle işini kaybetti.

Ailesinden uzaklaşan ve hayatı kararan C.K, uyuşturucudan kurtulmak için ilaç tedavisine başladı ancak bağımlılıktan kurtulamadı.

Uyuşturucuyu bırakmak için Kilis YEDAM'a başvuran C.K, buradan aldığı destekle bağımlılıktan kurtularak hayatına yeni bir sayfa açtı.

5 aydır madde kullanmıyor

YEDAM'da uzman desteğiyle hayata yeniden tutunan C.K, AA muhabirine, uyuşturucuya arkadaş çevresinin etkisi ve merakla başladığını, 5 aydır madde kullanmadığını anlattı.

Tedavi sürecinde psikolojik, sosyal ve tıbbi desteğin bir arada yürütüldüğünü, bunun da kendisini yeniden hayata döndürdüğünü dile getiren C.K, şöyle devam etti:

"YEDAM'la birlikte kaybettiğim benliğimi ve kaybetmek üzere olduğum ailemi kazanmaya başladım. Sosyal çevremi ve iş hayatımı yeniden kazandım. Bunların hepsini YEDAM sayesinde yaptım. En önemlisi kendimi geri kazandım. Bunu bırakmak (uyuşturucu) gerçekten başlamaktan daha kolay. Başlamak için birçok şeyden vazgeçiyorsunuz ancak bırakmak için sadece maddeden vazgeçmeniz yeterli. Ama bunu tek başınıza yapamazsınız. YEDAM'ın kapıları herkese açık, istediğinizde gelip yardım alabilirsiniz."

"Ailemden ve sosyal çevremden uzaklaştırdı"

Madde kullanmaya başladıktan sonra insanın sorumluluklarını yerine getiremediğini ifade eden C.K, "Madde kullanmaya başladıktan sonra insan sahte bir mutluluk, sahte bir gülme ve sahte bir eğlencenin içerisinde kalıyor. Ben ortaokula giden çocuğumun derslerine bir gün oturup yardımcı olmadım. İnşallah bu yıl yardımcı olacağım. Madde sizi sosyal çevreden ve ailenizden koparıyor. Ben uzun yıllar ailemle oturup kahvaltı dahi yapmadım. Onlar kahvaltı masasındayken ben bir yerlerde madde kullanma derdindeydim. Bu durum beni ailemden ve sosyal çevremden uzaklaştırdı." diye konuştu.

Kilis YEDAM'da görevli uzman psikolog Nisanur Kendirci ise bağımlılıkla mücadelede Yeşilay'ın önemli hizmetler sunduğunu söyledi.

Vatandaşların 115 Danışma Hattı'ndan destek alabileceklerini hatırlatan Kendirci, "Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde 5 tür bağımlılıkla mücadele içerisindeyiz. Bunlar sigara, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığı. 81 ilde 105 YEDAM olarak hizmet vermekteyiz. Merkezlerde sosyal hizmet uzmanlarımız, uzman psikologlarımız mevcut. Danışanlarımıza psikologlarımız psikolojik destek, sosyal hizmet uzmanlarımız sosyal destek veriyor. Bizler ücretsiz, ilaçsız ve ayaktan bir hizmet sağlamaktayız. Bizim için gizlilik oldukça önemli. Bağımlıların bilgilerinin farklı bir kurum veya kişiyle paylaşılması gibi bir durum söz konusu olmuyor." ifadelerini kullandı.