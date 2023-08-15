Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya kullanma suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis tarafından yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucudan 15 yıl kesinleşmiş cezası olan firari yakalandı

ANTALYA Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya kullanma suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis tarafından yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 15 yıl kesinleşmiş cezası olan ve aranma kaydı bulunan Ç.C. isimli şahsı, düzenledikleri operasyonla yakaladı. Uzun süre şahsı yakalamak için çalışma yapan polis ekipleri, Ç.C.'nin Aydın Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Şahsı yakalamak için Ç.C.'nin ikametine baskın yapan ekipler, şahsı evde yakalayıp gözaltına aldı. İşlemleri için Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ç.C. sabah saatlerinde Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan Ç.C. tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.