Uyuşturucu ve Trafik Kazası: Süleymanpaşa'da Gözaltılar

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi E.Ç. gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine M.F.Y'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Muratlı'da otomobil iş yerine çarptı

Muratlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bir araca ve iş yerine çarptı.

Alınan bilgiye göre, H.S. yönetimindeki 59 AJJ 038 plakalı otomobil İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir araca ve iş yerine çarparak durabildi.

Kazada yaralanan olmazken otomobillerde ve iş yerinde hasar oluştu.