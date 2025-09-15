Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Tutuklama
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 11-14 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu ve silah ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 18 satışa hazır hale getirilmiş sentetik uyuşturucu maddesi, 37 gram kokain, 113 fişek, hassas terazi ve dolu kartuş ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö. ve R.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.D, Ç.D. ve C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.