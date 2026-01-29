Haberler

İzmir'de evinde uyuşturucu ve tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan 46 yaşındaki S.A.G. gözaltına alındı. Yapılan baskında 17 bin 460 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, S.A.G'nin (46) Doğanay Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Aramalarda 17 bin 460 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde

Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı
Yeni aldıkları araç 3 kardeşe mezar oldu

Yeni aldıkları araç 3 kardeşe mezar oldu
Sergen Yalçın'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde

Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi
Takımı son saniyede Şampiyonlar Ligi'nden elenen taraftar delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı