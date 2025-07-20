Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Şüpheliler Gözaltına Alındı
Süleymanpaşa ilçesinde bir evde uyuşturucu madde ele geçirilirken, Çerkezköy'de üst aramasında uyuşturucu bulunan İ.B. gözaltına alındı. Ayrıca, Çorlu'da ruhsatsız tabanca ile yakalanan bir şahıs da gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Değirmenaltı Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde şüphe üzerine İ.B'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.