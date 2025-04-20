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Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silahla İlgili Operasyonlar: Üç Gözaltı

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Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu ele geçirilerek üç kişi gözaltına alındı. Ayrıca Saray ilçesinde ruhsatsız tabanca ve mermiler bulundu.

Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.

-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine O.Ş'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Saray ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir evde ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel
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