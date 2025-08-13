Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silahla İlgili Gözaltılar

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, Çorlu ve Şarköy ilçelerinde de uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınova Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde şüphe üzerine Ö.D'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şarköy ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çengelli Mahallesi'nde bir evde ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

