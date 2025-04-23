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Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonları: Üç Gözaltı

Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonları: Üç Gözaltı
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Süleymanpaşa ilçesinde bir evde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, Çorlu ve Kapaklı'da da yapılan aramalarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulundu. Üç kişi gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde B.Ç'nin evinde arama yaptı.

Aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ele geçirilen ev sahibi gözaltına alındı.

-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine F.T'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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