Haberler

Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, Şüpheliler Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süleymanpaşa'da yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı gözaltına alınırken, Çerkezköy'de bir otomobilde 4 ruhsatsız tabanca bulundu. Çorlu'da ise iki şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

-Çerkezköy'de 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu'da üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kır - Güncel
Balıkesir beşik gibi! Sındırgı sabaha karşı 4 depremle sarsıldı

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan 4 deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Fenerbahçe, Lewandowski bombasını patlatıyor

Fenerbahçe'den Lewandowski bombası
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
Malatya'da bacağından vurulan genç hastaneye kendi imkanlarıyla gitti

Tabancayla vuruldu, hastaneye kendi imkanlarıyla gitti
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti

Şehidimizin babası yürekleri dağladı: 3 gün önce Allah bana söyletti
TÜRKPATENT, Now TV'nin isim ve logo tescilini iptal etti

Türkiye'nin köklü televizyon kanalına kötü haber
ABD'de hayatını kaybeden Muazzez Abacı'nın cenazesi Türkiye'ye nasıl getirilecek?

ABD'de hayatını kaybeden Abacı'nın cenazesi nasıl getirilecek?
Muazzez Abacı'nın ardından Emel Sayın'dan yürek burkan veda

Emel Sayın'dan Muazzez Abacı'ya yürek dağlayan mesaj
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Diyarbakır'da 'kız isteme' kavgasında eve silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kız isteme kavgası, cinayetle bitti: 1 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.