Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, Şüpheliler Gözaltına Alındı
Süleymanpaşa'da yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı gözaltına alınırken, Çerkezköy'de bir otomobilde 4 ruhsatsız tabanca bulundu. Çorlu'da ise iki şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
-Çerkezköy'de 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.
-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu'da üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.