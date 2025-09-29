Haberler

Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele: 2 Gözaltı ve 11 Bin Makaron Ele Geçirildi

Güncelleme:
Süleymanpaşa'da evinde uyuşturucu bulunan R.K. gözaltına alınırken, Çorlu'da S.Ç.'nin üst aramasında sentetik uyuşturucu bulundu. Ayrıca, Çorlu'da 11 bin makaron ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi R.K. gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine S.Ç'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Çorlu'da 16 bin makaron ele geçirildi

Çorlu ilçesinde 11 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, belirlenen bir iş yerinde yapılan aramada 11 bin makaron ele geçirdi.

Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
