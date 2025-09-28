Haberler

Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: İki Gözaltı ve 16 Bin Makaron Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa'da evinde uyuşturucu bulunan M.T. ile Çorlu'da üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen S.Ç. gözaltına alındı. Ayrıca, Çorlu'da yapılan bir operasyonda 16 bin makaron ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi M.T. gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine S.Ç'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Çorlu'da 16 bin makaron ele geçirildi

Çorlu ilçesinde 16 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, belirlenen bir iş yerinde yapılan aramada 16 bin makaron ele geçirdi.

Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kır - Güncel
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdal Erzincan'ın 'Alevilik' ve 'Türkçe' çıkışı büyük tartışma yarattı

Erdal Erzincan'ın "Alevilik" ve "Türkçe" çıkışı infial yarattı
Kışlıkları çıkarın! Yeni haftada sıcaklıklar düşecek, sağanak devam edecek

Kışlıkları çıkarın! Bu akşamdan itibaren fena bastıracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.