Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: İki Gözaltı ve 16 Bin Makaron Ele Geçirildi
Süleymanpaşa'da evinde uyuşturucu bulunan M.T. ile Çorlu'da üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen S.Ç. gözaltına alındı. Ayrıca, Çorlu'da yapılan bir operasyonda 16 bin makaron ele geçirildi.
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi M.T. gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine S.Ç'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Çorlu'da 16 bin makaron ele geçirildi
Çorlu ilçesinde 16 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, belirlenen bir iş yerinde yapılan aramada 16 bin makaron ele geçirdi.
Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.