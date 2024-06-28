Uyuşturucu ve İnsan Kaçakçılığı Suçlarından Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Yalova ve İstanbul'da, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı suçlarına karıştıkları gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilere yönelik çalışmaları kapsamında, Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan H.K'nin, Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesince "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 10 yıl hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Bandırma 2. Asliye Ceza Mahkemesince "Uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçlarından 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Y.K. ise Yalova'nın Altınova ilçesinde yakalandı.

İşlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.