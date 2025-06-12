Uyuşturucu ve Alkol Krizi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Uyuşturucu ve Alkol Krizi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde sokakta uyuşturucu veya aşırı alkol etkisinde olduğu belirlenen 3 kişi kriz geçirdi. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden 2'si kurtarılamadı, diğerinin tedavisi sürüyor.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde uyuşturucu ya da aşırı alkol etkisinde olduğu öğrenilen 3 kişi, sokakta kriz geçirdi. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden 2'si kurtarılamadı.

Olay, öğleden sonra Güçlükaya Mahallesi Şair Dertli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde ya da aşırı alkol etkisinde olduğu öne sürülen ve sokakta titreyerek ve kontrolsüz hareketler sergileyen 3 kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kriz geçiren 3 kişiyi çevre hastanelere kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan 3 kişiden 2'si, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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