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UYUŞTURUCU VE AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİSİ, 12 YIL SONRA YAKALANDI

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VAN'da uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti, petrol ve petrol ürünleri kaçakçılığı suçlarından 12 yıldır aranan Ö.B., JASAT tarafından yakaladı.

VAN'da uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti, petrol ve petrol ürünleri kaçakçılığı suçlarından 12 yıldır aranan Ö.B., JASAT tarafından yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nce (JASAT) nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında; uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti, petrol ve petrol ürünleri kaçakçılığı suçlarından 12 yıldır firari Ö.B. belirlendi. Ö.B.'nin; yıllardır Irak'ta olduğu, aralıklarla ve sahte kimlik kullanarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Ö.B.'nin, istihbari çalışmalar ve saha araştırması sonucu Edremit ilçesine geleceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçen JASAT, operasyon düzenledi. Yakalanan Ö.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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