Uyuşturucu Ticaretinin Para Birimi Silahlar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu Ticaretinin Para Birimi Silahlar

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Kolombiyalı yetkililere göre, Meksikalı uyuşturucu kartelleri, Kolombiya'dan satın aldıkları kokainin ödemesini silahlarla yapıyor.

Kolombiyalı yetkililere göre, Meksikalı uyuşturucu kartelleri, Kolombiya'dan satın aldıkları kokainin ödemesini silahlarla yapıyor. Operasyonda bulunan silahların arasında Belçika yapımı FN Five-seveN tabancasının da olduğu belirtiliyor. "Polis katili" lakaplı 5,7 kalibrelik silah, kurşun geçirmez yelekleri de delebiliyor. Yetkililer, büyük miktarlarda nakit paranın sınır ötesi taşınması ihtiyacını ortadan kaldırmak için, kartellerin ödemeyi silahlar yaptığını belirtiyor

DailyMotion.com / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title