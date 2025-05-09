Uyuşturucu Ticaretine 18 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 20 Kasım 2024'te Ova Mahallesi'ndeki evinde poşet içine gizlediği 41,86 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ile sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 650 lira ele geçirildiğini kaydeden savcı, M.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.K. savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.