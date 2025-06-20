Uyuşturucu Ticaretine 13 Yıl 1 Ay 15 Gün Hapis Cezası

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık M.K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ile 131 bin 200 lira para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.